Российские военные получили первые два дивизиона нового комплекса «Тор-М2»

В 2016 году в войска переданы два дивизионных комплекта нового зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Об этом заявил главком сухопутных войск Олег Салюков, сообщает сайт министерства обороны.

Как отмечают эксперты Центра анализа стратегий и технологий, это первая поставка нового комплекса 9К331М «Тор-М2» российским военным.

Об успешном завершении испытаний «Тор-М2» концерн «Алмаз-Антей» заявил в 2013 году.

Ранее, в 2012-2016 годах, в войсковую ПВО передавались комплексы «Тор-М2У» (также известны как «Тор-М1-2У») с ракетами 9М331, суммарно восемь дивизионных комплектов: два в соединения Западного военного округа, четыре в Восточный (в том числе в 18-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию на Курильских островах), один в Южный, а также один в состав 726-го учебного центра противовоздушной обороны сухопутных войск в Ейске.

«Тор-М2» — это глубоко модернизированный образец из семейства комплексов войсковой ПВО «Тор», среди прочего, отличающийся применением новой ракеты 9М338К. По словам начальника ПВО сухопутных войск генерал-лейтенанта Алексея Леонова, по сравнению с предыдущими версиями возимый боекомплект на боевой машине увеличен с восьми до 16 ракет.