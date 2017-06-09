Военные показали боевые стрельбы комплексов «Тор-М2» на полигоне Капустин Яр

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли боевые стрельбы 538-го гвардейского зенитного ракетного Тарнопольского полка из состава 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Видеозапись с учений передана в редакцию «Ленты.ру» департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Применялись зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», переданные полку в марте 2017 года. На предоставленных военными кадрах хорошо виден перехват мишени зенитной ракетой, включая момент встречи и подрыва.

Зенитные комплексы «Тор-М2» — это глубоко модернизированный образец из семейства комплексов войсковой ПВО «Тор», среди прочего, отличающийся новой ракетой 9М338К. По словам начальника ПВО сухопутных войск генерал-лейтенанта Алексея Леонова, по сравнению с предыдущими версиями возимый боекомплект на боевой машине увеличен с восьми до 16 ракет.

Первые образцы этой техники попали в войска в 2016 году. Ранее, в 2012-2016 годах, военные получали промежуточную версию «Тор-М2У» (также известны как «Тор-М1-2У»), суммарно восемь дивизионных комплектов.