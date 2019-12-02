В Арктике появился дивизион зенитных комплексов «Тор»

В Мурманской области на боевое дежурство заступил арктический зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2ДТ». Торжественная церемония прошла 30 ноября в Печенгском районе, где расположены части соединения, сообщила пресс-служба Северного флота.

Самоходный зенитный ракетный дивизион заступил на опытное боевое дежурство в августе. Три месяца военные тренировались для обеспечения объектовой противовоздушной обороны и контроля за воздушным пространством.

Во флоте уточнили, что арктический ЗРК «Тор» поступил на вооружение сухопутных и береговых войск в 2018 году. Летом 2019-го первые стрельбы прошли сначала на военном полигоне в Астраханской области, потом в Арктике на архипелаге Новая Земля.

«Тор-М2ДТ» — арктический вариант ЗРК на базе двухзвенного гусеничного вездехода ДТ-30. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на высоте до 10 километров и расстоянии до 15 километров.

В последние годы Россия серьезно усилила военную группировку в арктической зоне. Например, летом 2019 года там были размещены зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С». Осенью — военный радар «Резонанс-Н» и береговые ракетные комплексы «Бастион».

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