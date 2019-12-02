Россию окружат радиолокационным полем для отслеживания ракет

Радиолокационное поле для отслеживания внешних угроз появится у границ России. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.

Отмечается, что система сможет отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации, а также другие аэродинамические цели. Предполагается, что радиолокационное поле должно стать сплошным, как и уже существующая система предупреждения о ракетном нападении.

В частности, в систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», которые могут отследить пуск ракет на расстоянии до двух тысяч километров от границ России. Первая из них уже заступила на боевое дежурство в Мордовии. По словам главного конструктора «Контейнера» Михаила Петрова, дальнейшее развитие системы возможно в сторону Арктики.

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