Новый российский военный радар появился в Арктике

Радар «Резонанс-Н» заступил на боевое дежурство на Новой Земле в ноябре и станет третьим в российской Арктике. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Научно-исследовательского центра «Резонанс» Иван Назаренко.

Устройство уже подключено, настроено и готово к применению. Сейчас межведомственная комиссия занимается его приемкой и передачей в состав ПВО Северного флота.

Назаренко отметил, что главная задача установки — прикрывать северное направление в Арктической зоне. Станция применяется для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей, крылатых и баллистических ракет. В распоряжении российских военных находятся четыре подобных радара. Два уже работают, производство пятого находится на стадии завершения.

«Метровый диапазон волн станции позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, и гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 Махов, поскольку при его использовании наблюдается резонансное увеличение эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов», — пояснил собеседник агентства.

В июле сообщалось, что Минобороны развернет в Арктике загоризонтный радар «Подсолнух». Особенностью применяемой технологии является принцип, позволяющий обнаруживать объекты, находящиеся за пределами радиогоризонта.

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