Для управления льдами Баренцева моря создадут специальную технологию

Ученые из российского Северного Арктического федерального университета совместно с коллегами из Норвегии, Швеции и Финляндии разработают систему управления льдами в Беренцевом море. Технология должна помочь повысить безопасность судоходства и добывающих платформ, сообщил ТАСС участник проекта от САФУ, специалист по радиолокационному спутниковому зондированию морских льдов Дмитрий Ковалев.

По словам Ковалева, последнее время из-за изменения климата в незамерзающих морях вроде Баренцева участились встречи судов с айсбергами, которые образуются в результате разрушения шельфового континентального льда. «Итогом проекта будут решения, которые должны будут снизить риски работы в Баренцевом море, уменьшить риски возникновения инцидентов, связанных с разливом нефтепродуктов», — добавил исследователь.

Ковалев отметил, что за последние 5-10 лет количество дрейфующих льдин в море все время увеличивалось. Работающие в Арктике нефте- и газодобывающие платформы способны выдержать ледовую нагрузку, но не смогут противостоять одному крупному или группе айсбергов. В случае столкновения может произойти в том числе разлив нефти.

Проект получил название Ice operation или «Управление льдами в Баренцевом море». В рамках него исследуются как айсберги, так и льды Баренцева моря. Это нужно для обновления данных для повышения точности прогнозирования в навигации. «Я описываю состояние льда, состояние его поверхности, визуально определяю толщину льда, сплоченность, фиксирую многие другие параметры. Есть методики, которые позволяют определить толщину льда и по космическим снимкам, но непосредственные наблюдения дают более точные результаты и позволяют осуществить валидацию данных», — объяснил ученый.

В рамках проекта в 2020 году на одном из научно-исследовательских судов установят радар для наблюдения и фиксации параметров айсберга. Также он будет записывать траекторию его перемещения, определять скорость передвижения, оценивать размер.

По окончании исследований в моделирующие программы будут внесены уточнения для повышения точности ледовых прогнозов.

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