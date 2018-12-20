Начато строительство дрейфующей платформы «Северный полюс»

На Адмиралтейских верфях прошла церемония резки металла для строительства платформы «Северный полюс», сообщает 78.ru.
По информации портала, завод начал создание уникального дрейфующего ледостойкого самодвижущегося судна по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оно сможет развивать скорость до 10 узлов. Специальная яйцевидная форма позволит минимизировать воздействие льда на платформу, а редкая сталь обеспечит прочность корпуса.
Предполагается, что «Северный полюс» будет два года дрейфовать в Северном Ледовитом океане. Зимовка будет проходить при температуре ниже 50 градусов. Экипаж «Северного полюса» будет состоять из 14 человек, а научная экспедиция будет состоять из 34 ученых.
Ранее траулер-процессор «Баренцево море» спустили на воду на Выборгском судостроительном заводе.