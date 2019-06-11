Российские ученые доказали полезность дрейфующих льдин

В Институте нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН провели эксперимент по установке трех временных сейсмостанций на дрейфующей льдине и доказали, что временные станции позволяют получать данные об удаленных землетрясениях. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках эксперимента старший научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии ИНГГ СО РАН Андрей Яковлев установил на льдине станции, состоявшие из сейсмометра, регистратора и мощных батарей, которые работали непрерывно.

В момент дрейфа оборудование зарегистрировало удаленное землетрясение с эпицентром в районе Японии магнитудой 6. Кроме того, удалось зафиксировать маломощное региональное землетрясение, произошедшее на расстоянии около 500 километров от лагеря.

По информации агентства, заместитель директора ИНГГ Иван Кулаков считает, что необходимо стремиться к созданию на льдинах плавающей сейсмической сети по всей Арктике, чтобы станции пересылали данные через спутник в реальном времени.

Эксперимент был проведен в рамках первого этапа научной экспедиции «Трансарктика-2019», которая должна стать первым столь масштабным исследованием Арктики за последние 30 лет. Экспедиция пройдет в четыре этапа и завершится осенью этого года. Ученые планируют провести мониторинг природной среды окраинных арктических морей и вморозить в арктические льды судно «Академик Трешников». Также на борту учебно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» будет организован «плавучий университет».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!