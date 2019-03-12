В российской части Арктики пройдет крупнейшая за 30 лет экспедиция

Научная экспедиция «Трансарктика-2019» станет первым столь масштабным исследованием Арктики за последние 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического института (ДВНИГМИ) Александра Дунаева.

По данным источника, экспедиция пройдет в четыре этапа и завершится осенью этого года. Ученые планируют провести

мониторинг природной среды окраинных арктических морей и вморозить в арктические льды судно «Академик Трешников». Также на борту учебно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» будет организован «плавучий университет».

Команды научно-экспедиционных судов «Михаил Сомов» и «Профессор Мультановский» пройдут через Берингов пролив до побережья Кольского полуострова и исследуют, как дрейфуют льды в Северном ледовитом океане и как делать более точные прогнозы по их таянию.

По словам Дунаева, подобные исследования дальневосточных морей не проводились с 80-х годов. Премьер-министр Дмитрий Медведев выделил на него почти 870 миллионов рублей.

В 2018 году в ходе арктических походов суда Северного флота сделали 34 географических открытия. По словам командующего флотом адмирала Николая Евменова, были открыты и описаны 1 пролив, 12 островов, 14 мысов, 6 бухт.

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