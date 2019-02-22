Россияне проехали на снегоходах тысячи километров до мыса Челюскин

Участники экспедиции на снегоходах «Северная тропа — 2019» преодолели тысячи километров и за полтора месяца проехали от Мурманска до самой северной материковой части Евразии — мыса Челюскин. Об этом ТАСС рассказал координатор проекта Игорь Смолин.

Свой путь трое путешественников — руководитель экспедиции Александр Табаков, штурман Геннадий Чернуха и механик Евгений Бердников — начали 11 января. В устье реки Таймыра их застала пурга, им пришлось укрыться в охотничьей избушке и на всякий случай продумывать альтернативный маршрут без посещения мыса. «Вчера поймали момент и вышли. Попали в зону ветра, но дошли до мыса Челюскин, получается, сквозь пургу шли», — сказал Смолин.

Группа остановилась на метеостанции на мысе и проведет там несколько дней, пока не стихнет снежная буря. За это время также планируется отремонтировать один из снегоходов. Далее они поедут по берегу океана в сторону одного из самых северных поселков в мире – Сындасско.

В планах у экспедиции проехать восемь регионов России за три месяца, через все побережье российской Арктики от Мурманской области до Камчатки. Ориентировочная протяженность всего пути — 17 тысяч километров.

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