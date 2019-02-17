Российские эксперты раскритиковали версию шведов о гибели группы Дятлова

Двое российских экспертов поставили под сомнение шведскую версию гибели туристической группы Дятлова, согласно которой путешественники столкнулись с необычайно сильной бурей и поддались панике.

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич в разговоре с РИА Новости отметил, что студенты были хорошо подготовлены к походу, и их не мог испугать сильный ветер. По его словам, это были «дети войны», и у них была «особая атмосфера», которая непонятна современным и иностранным исследователям. Кунцевич уверен, что молодые люди погибли по техногенной причине.

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С ним согласен экс-начальник Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, заслуженный спасатель Валерий Кудинов. Он считает, что версия о смертоносном сильном ветре не выдерживает никакой критики. «Если бы это была буря, у них было бы время одеться, обуться, закрыть палатку и сидеть там же, но не выбегать. От ветра не убегают, от ветра прячутся», — сказал Кудинов ТАСС.

Он отметил, что с одной стороны склона, где тургруппа разбила палатку, находился лес, с другой — гора. Это позволяло расположиться на ночевку так, чтобы закрыться от бури. «Если с одной стороны дует ветер, то люди спят с другой стороны. И нет смысла резать палатку изнутри и бежать, не одевшись», — добавил бывший спасатель.

Ранее шведские исследователи Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен заявили, что повторили маршрут группы Дятлова и выяснили, что студенты погибли из-за суровых погодных условий. Согласно версии шведов, туристы боялись, что ветер сдует их вниз с горы вместе с палаткой. Также исследователи отвергли теории о нашествии лавины, аномальных явлениях, секретных военных экспериментах и нападении со стороны местной народности манси.

Девять человек из экспедиции Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года у подножья горы Холатчахль на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. Тела полуголых молодых людей были найдены вдалеке от палатки с серьезными травмами. 1 февраля сообщалось, что прокуратура Свердловской области проведет масштабную проверку уголовного дела о смерти туристов. В ведомстве назвали три возможные причины трагедии: ураган, лавина, снежная доска (плотный пласт мелкозернистого снега, нередко провоцирующий сход лавины).

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