Генпрокуратура открестилась от нового расследования по перевалу Дятлова

В Генпрокуратуре России опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что расследование по уголовному делу о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году якобы возобновлено. Об этом во вторник, 5 февраля, со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного сообщает «Интерфакс».

По словам Куренного, после обращений журналистов в сентябре 2018 года прокуратура Свердловской области начала общенадзорную проверку по факту гибели туристов. При этом никакого дополнительного расследования прокуроры не проводят.

4 февраля в прокуратуре Свердловской области раскрыли причину засекреченности дела о гибели туристов в 1959 году.

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Ранее, 4 февраля, сообщалось, что сотрудники прокуратуры рассматривают три основные версии гибели туристов на перевале Дятлова. 1 февраля стало известно, что прокуратура Свердловской области намерена провести масштабную проверку уголовного дела о смерти туристов.

В январе 2016-го туристы обнаружили тело неизвестного в районе перевала Дятлова. Позже было установлено, что погибший — 47-летний мужчина из Челябинской области, который жил отшельником неподалеку от перевала с лета 2014 года. Причиной смерти стало переохлаждение.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. По версии следствия, смерть девяти советских лыжников была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». Выдвигались разные версии произошедшего, в частности — испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.

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