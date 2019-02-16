Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году. По их словам, причиной смерти девяти человек, скорее всего, стали погодные условия. Об этом пишет «ИноСМИ».

Исследователи Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен из Линчепинга (Швеция) отправились к горе Холатчахль, в окрестностях которой погибли туристы, тем же маршрутом, которым шла группа Дятлова. Как отметили участники новой экспедиции, дорога отнимает много сил, а на месте ночевки было очень холодно и тихо. Температура воздуха опустилась до 50 градусов ниже нуля, а в палатке еда быстро превращалась в куски льда.

Хольмгрен пришел к выводу, что группа Дятлова погибла из-за суровых погодных условий, когда палатку советских путешественников накрыла особо сильная буря. При этом многие травмы, обнаруженные у погибших, также имеют естественные причины. Например, давление толстого слоя снега могло раздробить грудные клетки у тел, а отсутствие глаз и языка у одной из женщин объясняется разложением, поскольку ее труп лежал лицом вниз в текущем ручье.

Шведы признали, что некоторые детали, такие как повреждения черепа и повышенная радиоактивность на одежде, не могут быть объяснены погодой. Однако исследователи отвергли версии, согласно которым туристы были убиты манси, местной народностью, погибли из-за лавины или стали жертвой аномальных явлений либо секретных военных экспериментов.

Перевал Дятлова назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей при загадочных обстоятельствах зимой 1959 года на Северном Урале. По версии следствия, смерть девяти советских туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». Выдвигались разные версии произошедшего, в том числе испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.

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