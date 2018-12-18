Военные сделали 34 географических открытия в Арктике

В ходе арктических походов 2018 года входящие в состав Северного флота суда «Горизонт», «Визир» и «Сенеж» сделали 34 географических открытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего флотом адмирала Николая Евменова.

«Были открыты и описаны 1 пролив, 12 островов, 14 мысов, 6 бухт. В одной из проведенных экспедиций было обнаружено исчезновение одного острова», — сказал адмирал.

Он уделил внимание экспедиции на Новую Землю, которая стала первой в современной российской истории. В ходе нее были исследованы побережье обоих входящих в архипелаг островов. Кроме того, отряд Северного флота реконструировал маршруты первопроходцев, в частности, совершил рейд через Южный остров по тому же маршруту, что и врач полярной станции Леонид Гриневецкий на собачьей упряжке в 1883 году. Также военнослужащие повторили переход полярника Владимира Русанова 110-летней давности и прошли пешком остров Северный — от Губы Крестовой до залива Незнаемый.

В следующем году Северный флот проведет еще одну исследовательскую экспедицию — на самый северный российский архипелаг, Землю Франца-Иосифа. Работы на Новой Земле будут продолжены.

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