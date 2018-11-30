В Арктике появятся еще два атомных ледокола

Россия построит еще два атомных ледокола для обеспечения судоходства в Арктике. Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на заявление главы «Атмофлота» Мустафы Кашки.

«Было принято решение о запуске строительства четвертого, пятого атомных ледоколов, аналогичных тем, которые строятся сейчас в Санкт-Петербурге. В следующем году необходимо приступить к так называемому ноль-этапу по ледоколу-лидеру», — сказал Кашка. Подписание контрактов ожидается в 2019 году.

В июне 2016 года был спущен на воду самый большой и мощный двухреакторный атомный ледокол в мире — «Арктика». Сроки его окончательной сдачи намечены на 2019 год из-за задержек в производстве турбогенератора. Два других строящихся ледокола — «Сибирь» и «Урал». С 1 декабря работу в Обской губе уже начнут «Ямал» и «Таймыр».

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