Спуск атомного ледокола «Сибирь» на воду сняли с беспилотника

Спуск на воду серийного атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220, предназначенного для проводки грузов по Северному морскому пути, сняли с высоты птичьего полета. Запись с беспилотника публикует в пятницу, 22 сентября, Ruptly.

Церемония состоялась на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. RT отмечает, что достройка корабля будет продолжаться, его окончательная сдача запланирована на ноябрь 2020 года.

В июне 2016-го был спущен на воду самый большой и мощный двухреакторный атомный ледокол в мире — «Арктика». Сроки его окончательной сдачи сдвинулись на 2019 год из-за задержек в производстве турбогенератора.

Россия — единственная в мире страна, у которой есть атомный ледокольный флот.