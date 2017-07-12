Бизнес
 

На турбинном заводе объяснили перенос сроков сдачи «Арктики»

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Сдача ледокола «Арктика» перенесена на два года из-за задержек в производстве турбогенератора. Об этом ТАСС в среду, 12 июля, сообщил Михаил Лифшиц, председатель совета директоров Уральского турбинного завода (УТЗ), в частности, производящего турбины для ледоколов «Арктика», «Урал» и «Сибирь».

«Причина задержки в турбогенераторе, частью которого являются турбины. С нашей стороны задержек нет», — заверил он.

Лифшиц пояснил, что турбогенератор представляет собой большой комплекс, для испытания которого завод «Киров-энергомаш» построил стенд. Как уточняет ТАСС, заказчик настаивает на том, что турбины должны проработать месяц с полной нагрузкой в разных режимах.

«В Екатеринбурге это сделать нельзя, потому что его [турбогенератор] нельзя увезти в сборе. И учитывая, что "Киров-энергомаш" строил стенд, подрядчиков на все комплектующие у него много, а процедуры здесь не очень простые, по-видимому, они где-то справляются, а где-то нет. То, что касается нас, то мы по турбинам не допустили срывов, ни по пилоту ("Арктика"), ни по серийным кораблям ("Урал" и "Сибирь")», — заключил представитель УТЗ.

Ранее 12 июля «Коммерсантъ» писал, что срок сдачи головного атомного ледокола «Арктика» перенесен с 2017 на 2019 год. Соответствующее решение, по информации издания, еще в мае принял президент России Владимир Путин. Одновременно глава государства «потребовал принять кадровые и организационно-управленческие решения в связи со срывом госконтракта».

Газета указывала, что такая ситуация сложилась из-за турбин. Планировалось, что их будет испытывать Харьковский турбинный завод, но из-за кризиса в отношениях между Москвой и Киевом стенд пришлось строить «Киров-Энергомашу».

Ледокол «Арктика» был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года. Стоимость проекта оценивается в 122 миллиарда рублей.

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