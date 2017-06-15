Путин анонсировал строительство четырех арктических ледоколов к 2025 году

До 2025 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге будут построены четыре атомных ледокола. Об этом в ходе прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.

Помимо уже спущенного на воду ледокола «Арктика», будут построены корабли того же проекта ЛК-60Я «Сибирь», «Урал» и «Лидер». «Все они большой мощности 60 мегаватт, потом, к 2025 году должен появиться еще один ледокол совершенно другого класса, в два раза более мощный, чем те, о которых я сказал, — 120 мегаватт», — пояснил Путин.

По его словам, «Лидер» будет способен колоть не только льды толщиной в три метра, но и делать ледовую проводку в гораздо более суровых условиях. Глава государства отметил, что этот ледокол сможет плавать в Арктике круглый год без ограничений по толщине преодолеваемого льда.

«Это все новые технологии, и балтийцы их осваивают очень быстро на основе своего опыта и тех возможностей, которые предоставляют сегодняшние технологические разработки», — сообщил президент.

Ледокол проекта 10510 «Лидер» будет обеспечивать круглогодичную навигацию и проводить экспедиции в Арктику. Срок эксплуатации составил около 40 лет. Строительством занимается «Росатомфлот». Ожидается, что оно будет завершено в декабре 2017 года.