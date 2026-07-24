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16:40, 24 июля 2026 (обновлено: 16:57, 24 июля 2026)Мир

Российские вузы попали в «черный список» США. Среди них МГУ, МГТУ им. Баумана и «Вышка». Как это повлияет на студентов?

Американист Дубравский: Пентагон боится утечки военных технологий в Россию
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Военное министерство США боится утечки военных технологий в Россию, поэтому оно внесло более 30 российских вузов в черный список. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Пентагон не хочет, чтобы американские налогоплательщики финансировали развитие военных технологий, к которым могут получить доступ российские, китайские и иранские лаборатории. Поэтому основная задача — предотвратить утечку технологий

Павел Дубравскийполитический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Ранее стало известно, что Пентагон внес 32 российских вуза и научно-исследовательских института в черный список.

Они были обозначены как учреждения, якобы «подрывающие национальную безопасность» страны.

Какие российские вузы попали в черный список Пентагона?

В этот перечень вошли российские университеты с техническими факультетами и НИИ технического профиля.

Полный список российских учебных заведений, попавших в «черный список»

1. Московский государственный университет (МГУ);

2. Высшая школа экономики (ВШЭ);

3. Московский государственный технический университет (МГТУ им. Баумана);

4. Московский физико-технический институт (МФТИ);

5. Московский авиационный институт (МАИ);

6. Уральский федеральный университет (УрФУ);

7. Томский политехнический университет (ТПУ);

8. Сколтех — Сколковский институт науки и технологий;

9. Курчатовский институт — Национальный исследовательский центр;

10. Военно-морская академия им. Кузнецова;

11. Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ);

12. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет (ННГУ им. Лобачевского).

Кроме учебных заведений под ограничения попали 20 научно-исследовательских институтов технического профиля. Их названий нет в открытом доступе

Данный шаг Пентагон объяснил политикой администрации США по противодействию передаче чувствительных военных технологий странам, которые Вашингтон считает потенциальным риском для нацбезопасности.

США ранее прибегали к подобной практике — в мае 2023 года они ввели санкции против российских вузов, которые занимались добычей полезных ископаемых. В частности, под рестрикции попали Санкт-Петербургский горный университет, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Российский государственный геологоразведочный университет.

В ведомстве порекомендовали американским исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, которые теперь есть в этом списке.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как попадание вуза в черный список отразится на студентах?

Решение Пентагона предполагает запрет на финансирование совместных научно-исследовательских проектов с российскими учреждениями из «черных списков» и ограничения на академические и технологические обмены.

На процесс обучения студентов эти ограничения никак не повлияют за исключением тех случаев, когда вузы участвовали в программах обмена и российские студенты имели возможность поучиться в одном из американских университетов. Этой возможности у них теперь не будет.

Ограничения коснутся в первую очередь научной деятельности. Скорее всего будут свернуты немногочисленные совместные научно-исследовательские проекты, прекратится выделение грантов на исследования. Впрочем за последние годы такое сотрудничество практически прекратилось.

Как решение Пентагона связано с переговорами России и США?

Как указал, Дубравский, это решение Пентагона не является уникальным — подобные списки публикуются регулярно.

Эта практика не новая. Более того, в США по итогу каждого фискального года публикуют такие материалы

Павел Дубравскийполитический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Поэтому политолог указал, что решение военного министерства не связано с общим положением российско-американских отношений и переговорами: «Это работа по конкретному, отдельному треку, и ее не стоит рассматривать в контексте украинского кризиса».

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

23 июля состоялся очередной раунд контактов России и США. Глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио провели встречу в столице Филиппин Маниле на полях саммита АСЕАН. Она продлилась около 35 минут.

После встречи с Лавровым Рубио заявил, что договоренности России и США прошлого года, достигнутые на Аляске, провалились. Он отметил, что мирное соглашение не может быть заключено из-за несогласия со стороны Киева.

В ответ на это глава МИД России указал, что Вашингтон поменял свой подход по Украине, но Москва выполнит свои задачи.

Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы

Сергей Лавровглава МИД России
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