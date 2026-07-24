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16:38, 24 июля 2026 (обновлено: 16:52, 24 июля 2026)Мир

Экс-глава Пентагона назвал способы принять Украину в НАТО

Экс-шеф Пентагона Эспер: Украина может получить неполное членство в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Erin Scott / Reuters

Украина может получить неполное членство в НАТО или вступить в альянс в промежуточном статусе с определенными оговорками. Способы принять Киев в блок назвал бывший министр обороны США Марк Эспер в интервью Independence Avenue Media.

«Думаю, существуют разные формулы, которые следует рассматривать. Или Украина может получить не полное членство сразу, а определенную промежуточную форму интеграции или полноправное членство с определенными оговорками. Я убежден, что такие решения можно найти», — подчеркнул экс-шеф Пентагона.

По его словам, существует немало шагов, которые можно бы предпринять ради вступления Украины. Эспер отметил, во время Холодной войны Западная Германия была членом альянса, а Восточная — нет. Он добавил, что можно применить подобный подход и к Киеву, распространив гарантии НАТО лишь на контролируемые им территории.

Ранее стало известно, что постпред США при НАТО Мэттью Уитакер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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