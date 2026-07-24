Петербуржец после аварии очень удивил инспекторов ДПС

Водитель Ford Explorer после ДТП запил протокол глотком виски прямо в патрульной машине

В Санкт-Петербурге водитель Ford Explorer спровоцировал ДТП на улице Октябрьской. Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС заметили у мужчины явные признаки опьянения, но он отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На пьяного автомобилиста составили административный протокол за выезд на встречную полосу. Пока инспекторы оформляли документы, задержанный неожиданно достал бутылку (по предварительным данным, с виски) и, не таясь, выпил из нее прямо в патрульной машине, сидя рядом с инспектором.

В результате к ранее зафиксированным нарушениям добавилось еще одно — распитие спиртного в общественном месте. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что штат Колорадо обязан выплатить компенсацию за ошибку полиции в размере 500 тысяч долларов (более 39 миллионов рублей) жителю Небраски. Джесси Каннингем стал свидетелем серьезного мотопроисшествия и съехал на обочину для оказания помощи пострадавшим. Но дома его не дождались: мужчине предъявили обвинение в управлении машиной в состоянии опьянения и в наручниках посадили в полицейский автомобиль.

Из материалов судебного иска следует, что Каннингем неоднократно просил сотрудников полиции провести проверку на алкоголь прямо на месте, но стражи порядка проигнорировали просьбы. Позже результаты лабораторного исследования не показали ни алкоголя, ни наркотических веществ.