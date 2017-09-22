Балтзавод спустил на воду атомный ледокол «Сибирь»

Серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220, предназначенный для проводки грузов по Северному морскому пути, спущен на воду, передает ТАСС.

Событие состоялось на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время церемонии спуска на воду напомнил, что предшественник «Сибири» был принят в эксплуатацию в 1977 году и уже

«отслужил свой век». «Установил абсолютный рекорд — достиг Северного полюса в мае. Я желаю, чтобы нынешняя "Сибирь" тоже стала рекордсменом», — сказал он.

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В июне 2016 года был спущен на воду самый большой и мощный двухреакторный атомный ледокол в мире — «Арктика». Это одно из трех судов, строящихся для обновления атомного ледокольного флота России. У трех действующих российских атомоходов к 2020-м годам закончатся сроки эксплуатации. На смену им должны прийти три атомохода типа «Арктика»: головное судно «Арктика» и два серийных, «Сибирь» и «Урал». При этом сроки окончательной сдачи в эксплуатацию «Арктики» сдвинулись с 2017 на 2019 год из-за задержек в производстве турбогенератора.

Россия — единственная страна в мире, имеющая свой атомный ледокольный флот. Он состоит из двух атомных ледоколов с двухреакторной ядерной энергоустановкой («Ямал» и «50 лет Победы»), двух ледоколов с однореакторной установкой («Таймыр», «Вайгач»), а также атомного контейнеровоза «Севморпуть».