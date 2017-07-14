Атомный ледокол «Сибирь» спустят на воду в сентябре

Серийный российский универсальный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220, строящийся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спустят на воду 26 сентября. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил гендиректор предприятия Алексей Кадилов, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что сдача ледокола запланирована на ноябрь 2021 года.

В июне 2016 года был спущен на воду самый большой и мощный двухреакторный атомный ледокол в мире — «Арктика». Это одно из трех судов, строящихся для обновления атомного ледокольного флота России. У трех действующих российских атомоходов к 2020-м годам закончатся сроки эксплуатации. На смену им должны прийти три атомохода типа «Арктика»: головное судно «Арктика» и два серийных, «Сибирь» и «Урал».

Россия — единственная страна в мире, имеющая свой атомный ледокольный флот. Он состоит из двух атомных ледоколов с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил («Ямал» и «50 лет Победы»), двух ледоколов с однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил («Таймыр», «Вайгач»), а также атомного контейнеровоза «Севморпуть» с установкой в 40 тысяч лошадиных сил и пяти судов техобслуживания. Атомный ледокол «Советский Союз» находится в эксплуатационном резерве.