«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»

Вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил журналистам, что дальневосточная верфь «Звезда» будет строить атомные ледоколы типа «Лидер». В серию войдут три таких судна. Об этом сообщает ТАСС. «Президент дал свое согласие об определении "Звезды" единственным исполнителем строительства ледоколов "Лидер". Распоряжение правительства будет подготовлено в соответствии с указанием главы государства в установленном порядке», — подчеркнул вице-премьер.

Юрий Борисов сообщил, что также решен вопрос о финансировании строительства: «Всего будет три таких ледокола. "Звезда" будет строить в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с Балтийским заводом».

На постройку ледоколов класса «Лидера» претендовали создаваемая в Приморье «Звезда» и Балтийский завод, расположенный в Санкт- Петербурге. В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что первое судно серии, вероятнее всего, будет строить дальневосточная верфь.

Ледокол «Лидер» мощностью 120 мегаватт, как ожидается, первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 метров. Стоимость судна может составить 70 милиардов рублей.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. После полного ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

ССК «Звезда» — уникальный высокотехнологичный судостроительный проект, который реализуется на Дальнем Востоке. При строительстве современной верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят комплексу стать одним из самых современных судостроительных производств в мире. На верфи создается высокотехнологичная инфраструктура, позволяющая максимально автоматизировать производственные процессы и управление.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее рассказал президенту, что сухой док на «Звезде» планируется построить в рекордно короткие сроки: объект будет сдан на три года раньше — уже в 2020 году: «Ранее по графику планировалась сдать объект в 2023 году. Сегодня работы идут полным ходом, мы намерены значительно сократить сроки строительства и сдать сухой док в эксплуатацию уже в 2020 году».

По словам главы компании, док представляет собой сложное гидротехническое сооружение размерами 485 на 114 на 14 метров: «Его параметры позволят строить все существующие и перспективные суда практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе крупнейший арктический танкер-газовоз, разработанный для работы на Северном морском пути в рамках проекта "Арктик СПГ", буровые суда высокого ледового класса, атомные ледоколы "Лидер", морскую технику и другие уникальные суда».

Строительство суперсовременной верфи «Звезда» будет иметь значительный мультипликативный эффект для российской промышленности. В целях управления проектом строительства многофункциональных судов снабжения ледового класса на СК «Звезда» создано совместное предприятие НК «Роснефть» и Damen – ООО «Звезда Морские технологии». Производства судового оборудования (винто-рулевых колонок и систем электродвижения судов) на территории Приморского края будет локализовано НК «Роснефть» совместно с General Electric на предприятии ООО «Завод ВРК Сапфир». В ноябре 2017 года на территории верфи «ССК Звезда» начато строительство завода.

Совместное предприятие НК «Роснефть» и Keppel Offshore & Marine будет заниматься проектированием и локализацией самоподъемных плавучих буровых установок. В целях управления проектом строительства танкеров типа «Афрамакс» на СК «Звезда» создано совместное предприятие с Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. — ООО «Звезда-Хёндэ».

В 2017 году начаты работы по инженерной подготовке территории и устройству котлована сухого дока. Ранее по графику планировалась сдать объект в 2023 году. Сейчас работы идут полным ходом, мы намерены значительно сократить сроки строительства и сдать сухой док в эксплуатацию уже в 2020 году.

Сухой док ССК «Звезда» является уникальным сооружением для судостроительной отрасли РФ. Его размеры 485х114х15. Таких крупных гидротехнических объектов еще никогда не строилось в России. Сухой док предназначен для строительства буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов снабжения и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике. Строительство уникального дока ведется при участии ученых ДВФУ. Окончание работ — 2020 год.

Для сухого дока в настоящее время ведется изготовление еще одного крана «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн, а также изготавливаются батопорт и башенные краны. В июне 2019 года данное оборудование будет поставлено на строительную площадку для монтажа. Строительство основных достроечных цехов сухого дока также начнется раньше графика, в 2019 году.

«Мы стоим у истоков новой отрасли отечественной промышленности – тяжелого судостроения. Ведь даже в советские времена крупные танкеры, газовозы, сложная морская техника для освоения шельфа – все это закупалось за границей, — прокомментировал новость вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин, — Да, военные верфи традиционно были на высоте, но гражданское судостроение не дотягивало до общемировых стандартов. В 2015 году мы начинали, фактически, с нуля. Теперь благодаря тому, что на "Звезде" строятся уникальные спусковые и гидротехнические сооружения мы можем применять метод крупноблочного судостроения и производить принципиально новую линейку судов. Технология крупносекционной сборки позволяет одновременно строить на верфи и спускать на воду несколько судов и объектов морской техники массой до 40 тысяч тонн. Чтобы вы наглядно могли себе представить — это вес четырёх ледоколов "Ленин"».

Оценивая сотрудничество по проекту с Южной Кореей Андрей Шишкин обратил внимание на то, что в начале 70-х годов прошлого века эта страна строила лишь небольшие рыболовецкие суда. Потом государство задалось целью создать конкурентоспособную судостроительную отрасль, и именно благодаря государственной поддержке в Южной Корее появилась одна из крупнейших в мире судоверфей Hyundai Heavy Industries. На данный момент доля корейских корабелов в сегменте наиболее дорогих и высокотехнологичных судов достигла 60 поцентов, развитие судостроения потянуло за собой развитие смежных отраслей: металлургии, химической промышленности, приборостроения, электроники. Участие корейских концернов непосредственно в процессе проектирования судов не так велико, поэтому трансфер технологий играет здесь определяющую роль, что не может не отражаться на стоимости конечного продукта.

В 2018 году цены на суда корейского производства выросли примерно на 15 процентов. На это повлиял целый ряд факторов, в том числе и рост цен на сталь. Высокая доля импорта делает южнокорейские верфи зависимыми от внешней конъюнктуры и приводит к сокращению разрыва в ценах на их продукцию и продукцию ССК «Звезда».

Вице-президент компании подчеркнул, что «Звезда» не будет слепо копировать корейский опыт. Здесь будут строить газовозы, прекрасно осознавая, что развитие рынка СПГ сейчас — один из самых мощных мировых трендов. Однако ставку компания делает, скорее, на суда и платформы для освоения арктического шельфа и Северного морского пути.