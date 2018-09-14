Экономика
 
Последние новости
Кремль отреагировал на предложение изъять доллары у россиян
Далай-лама выступил за Европу для европейцев
Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»
Мошенник имитировал синдром Дауна ради прикосновений сиделок
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Определено главное препятствие для счастья россиян
Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок
Епифанцев обратился к дагестанцам от имени «готового умереть» Егора Крида
Представитель РПЦ назвал крест заменой документам
Бывшая российская спортсменка выступила против России от имени Канады
Новости партнеров

«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»

Перейти в «Мою Ленту»

Вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил журналистам, что дальневосточная верфь «Звезда» будет строить атомные ледоколы типа «Лидер». В серию войдут три таких судна. Об этом сообщает ТАСС. «Президент дал свое согласие об определении "Звезды" единственным исполнителем строительства ледоколов "Лидер". Распоряжение правительства будет подготовлено в соответствии с указанием главы государства в установленном порядке», — подчеркнул вице-премьер.

Юрий Борисов сообщил, что также решен вопрос о финансировании строительства: «Всего будет три таких ледокола. "Звезда" будет строить в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с Балтийским заводом».

На постройку ледоколов класса «Лидера» претендовали создаваемая в Приморье «Звезда» и Балтийский завод, расположенный в Санкт- Петербурге. В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что первое судно серии, вероятнее всего, будет строить дальневосточная верфь.

Ледокол «Лидер» мощностью 120 мегаватт, как ожидается, первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 метров. Стоимость судна может составить 70 милиардов рублей.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. После полного ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

ССК «Звезда» — уникальный высокотехнологичный судостроительный проект, который реализуется на Дальнем Востоке. При строительстве современной верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят комплексу стать одним из самых современных судостроительных производств в мире. На верфи создается высокотехнологичная инфраструктура, позволяющая максимально автоматизировать производственные процессы и управление.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее рассказал президенту, что сухой док на «Звезде» планируется построить в рекордно короткие сроки: объект будет сдан на три года раньше — уже в 2020 году: «Ранее по графику планировалась сдать объект в 2023 году. Сегодня работы идут полным ходом, мы намерены значительно сократить сроки строительства и сдать сухой док в эксплуатацию уже в 2020 году».

По словам главы компании, док представляет собой сложное гидротехническое сооружение размерами 485 на 114 на 14 метров: «Его параметры позволят строить все существующие и перспективные суда практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе крупнейший арктический танкер-газовоз, разработанный для работы на Северном морском пути в рамках проекта "Арктик СПГ", буровые суда высокого ледового класса, атомные ледоколы "Лидер", морскую технику и другие уникальные суда».

Строительство суперсовременной верфи «Звезда» будет иметь значительный мультипликативный эффект для российской промышленности. В целях управления проектом строительства многофункциональных судов снабжения ледового класса на СК «Звезда» создано совместное предприятие НК «Роснефть» и Damen – ООО «Звезда Морские технологии». Производства судового оборудования (винто-рулевых колонок и систем электродвижения судов) на территории Приморского края будет локализовано НК «Роснефть» совместно с General Electric на предприятии ООО «Завод ВРК Сапфир». В ноябре 2017 года на территории верфи «ССК Звезда» начато строительство завода.

Совместное предприятие НК «Роснефть» и Keppel Offshore & Marine будет заниматься проектированием и локализацией самоподъемных плавучих буровых установок. В целях управления проектом строительства танкеров типа «Афрамакс» на СК «Звезда» создано совместное предприятие с Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. — ООО «Звезда-Хёндэ».

В 2017 году начаты работы по инженерной подготовке территории и устройству котлована сухого дока. Ранее по графику планировалась сдать объект в 2023 году. Сейчас работы идут полным ходом, мы намерены значительно сократить сроки строительства и сдать сухой док в эксплуатацию уже в 2020 году.

Сухой док ССК «Звезда» является уникальным сооружением для судостроительной отрасли РФ. Его размеры 485х114х15. Таких крупных гидротехнических объектов еще никогда не строилось в России. Сухой док предназначен для строительства буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов снабжения и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике. Строительство уникального дока ведется при участии ученых ДВФУ. Окончание работ — 2020 год.

Для сухого дока в настоящее время ведется изготовление еще одного крана «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн, а также изготавливаются батопорт и башенные краны. В июне 2019 года данное оборудование будет поставлено на строительную площадку для монтажа. Строительство основных достроечных цехов сухого дока также начнется раньше графика, в 2019 году.

«Мы стоим у истоков новой отрасли отечественной промышленности – тяжелого судостроения. Ведь даже в советские времена крупные танкеры, газовозы, сложная морская техника для освоения шельфа – все это закупалось за границей, — прокомментировал новость вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин, — Да, военные верфи традиционно были на высоте, но гражданское судостроение не дотягивало до общемировых стандартов. В 2015 году мы начинали, фактически, с нуля. Теперь благодаря тому, что на "Звезде" строятся уникальные спусковые и гидротехнические сооружения мы можем применять метод крупноблочного судостроения и производить принципиально новую линейку судов. Технология крупносекционной сборки позволяет одновременно строить на верфи и спускать на воду несколько судов и объектов морской техники массой до 40 тысяч тонн. Чтобы вы наглядно могли себе представить — это вес четырёх ледоколов "Ленин"».

Оценивая сотрудничество по проекту с Южной Кореей Андрей Шишкин обратил внимание на то, что в начале 70-х годов прошлого века эта страна строила лишь небольшие рыболовецкие суда. Потом государство задалось целью создать конкурентоспособную судостроительную отрасль, и именно благодаря государственной поддержке в Южной Корее появилась одна из крупнейших в мире судоверфей Hyundai Heavy Industries. На данный момент доля корейских корабелов в сегменте наиболее дорогих и высокотехнологичных судов достигла 60 поцентов, развитие судостроения потянуло за собой развитие смежных отраслей: металлургии, химической промышленности, приборостроения, электроники. Участие корейских концернов непосредственно в процессе проектирования судов не так велико, поэтому трансфер технологий играет здесь определяющую роль, что не может не отражаться на стоимости конечного продукта.

В 2018 году цены на суда корейского производства выросли примерно на 15 процентов. На это повлиял целый ряд факторов, в том числе и рост цен на сталь. Высокая доля импорта делает южнокорейские верфи зависимыми от внешней конъюнктуры и приводит к сокращению разрыва в ценах на их продукцию и продукцию ССК «Звезда».

Вице-президент компании подчеркнул, что «Звезда» не будет слепо копировать корейский опыт. Здесь будут строить газовозы, прекрасно осознавая, что развитие рынка СПГ сейчас — один из самых мощных мировых трендов. Однако ставку компания делает, скорее, на суда и платформы для освоения арктического шельфа и Северного морского пути.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Роснефть» заключила несколько соглашений с китайскими компаниями
Владимир Путин запустил строительство самого крупного сухого дока в России
Бумаги «Роснефти» подорожали на фоне закрытия сделки с акциями концерна
Другие материалы рубрики
Экономика00:04Сегодня

Нахлебались

Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
14:1413 сентября

Фонд Росконгресс подвел итоги Восточного экономического форума – 2018

07:38Сегодня

Глава ВТБ придумал план из четырех пунктов по отказу России от доллара

18:5113 сентября

Депутат Валерий Гартунг назвал отзыв лицензии банка «Югра» ошибкой ЦБ

Экономика00:02 9 сентября

Отстрелялись

Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
09:0813 сентября

Цифровая экономика стала одной из ключевых тем обсуждения на ВЭФ

21:2913 сентября

Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» по иску Киева

17:0613 сентября

Российские компании нашли отказ Европейского суда отменить санкции незаконным

Экономика16:1829 августа

Песочное счастье

Организатор арт-студии о том, как важно быть ребенком
11:5811 сентября

Alibaba Group будет развивать электронную коммерцию в России

21:0313 сентября

США замахнулись на новые санкции против России

12:3913 сентября

«Ростех» и проект Vostok внедрят блокчейн в инфраструктуру цифровой экономики

Россия
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Определено главное препятствие для счастья россиян
Представитель РПЦ назвал крест заменой документам
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
Патриарх Кирилл рассказал о второй попытке Константинополя расколоть РПЦ
Мизулина назвала возможную причину уничтожения человечества
Все материалы
Мир
«Шпиль поехали посмотреть»
 
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
Далай-лама выступил за Европу для европейцев
«Отравители» Скрипалей пропали после интервью Симоньян
Раскрыты подробности визита «отравителей» Скрипалей в Солсбери
200 тонн парафина загорелись и попали на видео
Россиян поймали за попытку шпионить за швейцарской химлабораторией
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Порошенко послал Россию в лес
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Объяснено появление ФСБ в Донбассе
Раскрыто значение России для обороноспособности Украины
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Захар Прилепин опроверг сообщения о разоружении своего батальона
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Глава ВТБ придумал план из четырех пунктов по отказу России от доллара
Депутат Валерий Гартунг назвал отзыв лицензии банка «Югра» ошибкой ЦБ
Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» по иску Киева
Все материалы
Силовые структуры
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Над строителем Алабяно-Балтийского тоннеля нависла угроза экстрадиции в Россию
Парашютист убил другого во время спора о прыжках
В деле о пожаре в «Зимней Вишне» появился новый фигурант
В Петербурге многодетная семья выращивала марихуану на балконе
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок
Россия окончательно перестала зависеть от двигателей Украины
В обшивке «Союза» нашли новые следы от дрели
В России рассказали о разрастании дыры в обшивке «Союза»
Все материалы
Спорт
«Могу драться где угодно»
44-летний боец судится с UFC. Он приехал в Москву, чтобы вырубить россиянина
Тактаров разглядел в Нурмагомедове неуверенность в себе
Бойца UFC отлучили от спорта до 2044 года
Роналду поиздевался над журналистом
Подсчитаны деньги «Реала» на новых звезд
Медведева отвергла любую возможность выступления за другую страну
Джефф Монсон нацелился на Госдуму
Все материалы
Культура
Эй, Арнольд
Кино недели: «Хищник» без Шварца, вестерн без героев, Кассель без Беллуччи
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Накрыли поляну
Названы три главные русские книги года. Почему их нужно прочесть?
Епифанцев обратился к дагестанцам от имени «готового умереть» Егора Крида
Десятки танцовщиц обвинили Яна Фабра в сексуальных домогательствах
В ремейке «Сабрины — маленькой ведьмы» показали оккультизм и рогатого демона
Киркоров и Крид стали героями «Во все тяжкие» в клипе «Цвет настроения черный»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
У модели начались роды прямо во время показа
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Названа причина загадочной смерти туристов в Египте
Раскрыт самый популярный авиамаршрут
Названа самая непунктуальная российская авиакомпания
Найден способ избежать взрыва бутылок в багаже
Все материалы
Из жизни
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
«Рыбий педикюр» лишил австралийку всех пальцев на ноге
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Мошенник имитировал синдром Дауна ради прикосновений сиделок
Дочери миллиардера понадобились слуги для «комфортной» студенческой жизни
Обезображенному охотнику пересадили новое лицо
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Kia ProCeed стал пятидверным «шутинг-брейком»
Все материалы
Дом
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Перешли границы
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Ипотечное бремя россиян станет тяжелее
Роскошную «трешку» Джуны на Арбате оккупировали мигранты
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Получить ипотеку станет сложнее
Все материалы