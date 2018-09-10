Бумаги «Роснефти» подорожали на фоне закрытия сделки с акциями концерна

Акции «Роснефти» днем 10 сентября обновили исторические максимумы. К 14 часам дня на Московской бирже акции «Роснефти» выросли до 444,95 рубля (+1,2 процента, максимум дня и новый пик — 447 рублей). Рост бумаг концерна произошел на фоне сообщения о том, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку между «Роснефтью» и катарской компанией QH Oil Investment (подконтрольна QIA).

«Сделка по приобретению QH Oil Investment 14,16 процента акций ПАО «НК «Роснефть» была одобрена на заочном заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации 22 августа», — заявил РБК руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Как сообщала «Лента.ру», 7 сентября консорциум, куда входят швейцарский нефтетрейдер Glencore и катарский инвестфонд QIA, закрыл сделку по продаже 14,16 процента акций «Роснефти» структуре, подконтрольной QIA. Таким образом, QH Oil Investments стал третьим крупнейшим акционером компании после государственной корпорации «Роснефтегаз» (владеет более 50 процентов) и британской BP (19,75 процента), — сообщается на официальном сайте «Роснефти».

