Для очистки дна арктических морей от нефти создадут специальную технологию

Российские и британские ученые разработают технологию очистки донных отложений морей Арктики от нефтяных отходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

По словам директора Биологического института Томского государственного университета (ТГУ) Данила Воробьева, в основу новой технологии ляжет метод, созданный биологами ТГУ для очистки континентальных водоемов, который будет адаптирован для Арктики.

Также специалисты исследуют особенности распространения нефти в арктических морях. Для экспресс-диагностики загрязненных участков моря планируется адаптировать автоматизированный комплекс «Аэрощуп», созданный томскими учеными. Его уже протестировали на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми, Томской и Кемеровской областях. Все это в будущем поможет устранять последствия нештатных ситуаций в арктической зоне.

Разработка нефтерождений в регионе ведется уже полвека. Сейчас при разливах нефти ее собирают только с поверхности воды, а эффективного инструмента для очистки дна пока нет. При этом до 60 процентов углеводородов оседает в отложениях и отравляет экосистему.

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