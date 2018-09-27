Приоритетами для властей Якутии станут развитие Арктики и экология

Официально вступивший в должность глава Якутии Айсен Николаев назвал своими приоритетами развитие Арктики, решение экологических проблем и повышение транспортной доступности, сообщает ТАСС.

По мнению Николаева, от декларативной поддержки Арктической зоны необходимо «переходить к реальным делам». «Новая Арктическая стратегия России открывает возможности для вовлечения в экономический оборот страны северных территорий Якутии с ее колоссальными ресурсами. Мы должны активно участвовать во всех этих проектах для решения многолетних проблем наших арктических районов, для реального улучшения жизни жителей Арктики и коренных народов», — сказал он.

Новый глава региона уверен, что в условиях промышленного освоения нужно бережно относиться к хрупкой экологии Арктики. «Именно поэтому сегодня вечером, после вступления в должность, первым я подпишу указ об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)», — отметил Николаев. Он уточнил, что этот указ определит меры по сохранению окружающей среды, чистоты лесов и рек республики, снижению ущерба экологии от деятельности промышленных предприятий, по созданию безопасной и комфортной среды в населенных пунктах республики.

Среди целей губернатора также повышение транспортной доступности в регионе, реконструкцию местных аэропортов, строительство федеральных и региональных дорог.

На досрочных выборах главы Якутии 9 сентября Айсен Николаев набрал 71,41% голосов. Ранее он был мэром Якутска и затем стал врио губернатора после отставки Егора Борисова.

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