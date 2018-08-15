Якутским льготникам выделят 1,5 миллиарда рублей на жилье

Около 1,5 миллиарда рублей направят на госпрограмму по обеспечению качественным жильем льготников в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности министра архитектуры и строительного комплекса республики Веру Кузакову.

По ее словам, это поможет улучшить жилищные условия около 1,5 тысяч человек: ветеранов, молодых семей и других льготных категорий граждан. Новое жилье в этом году получат более 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Средства из федерального и регионального бюджетов будут выделены до конца года.

Кроме того, по словам Кузаковой, в этом году продолжится федеральная программа по обеспечению жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: они получают жилищные сертификаты для приобретения жилья в любом регионе страны. «Если ранее среди выезжающих пользовался популярностью Краснодарский край, то сейчас это Новосибирская и Московская области», — рассказала она.

По данным ТАСС, Якутия включена в очередной этап федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья: до 2024 года регион получит на эти цели 24 миллиарда рублей.

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