Университет Арктики подготовит программу для оленеводов России и Норвегии

Университет Арктики разработает программу мобильности для оленеводов России и Норвегии, которая будет включать в себя стажировки с выездом в оленьи стада, а также совместные практики. Об этом на международном семинаре «Оленеводство как основа жизнедеятельности коренных народов Арктики» заявил первый замминистра образования и науки Якутии Михаил Присяжный, передает ТАСС.

Он сообщил, что речь идет о внедрении дуальной формы обучения. «Оленеводству нельзя научиться в кабинетах. Поэтому это будут практикоориентированные стажировки с выездом в оленьи стада, а также совместные практики», — сказал он, отметив, что Якутия представлена в международном консорциуме Арктическим колледжем народов Севера из Нижнеколымского района региона.

Россиянам и норвежцам есть чему учиться друг у друга, добавил он. Например, коренные народы Севера России сохранили традиционные знания, которые проявляются в повседневной деятельности, изготовлении орудий труда и культуре, и которые они пытаются привить городской молодежи. А у норвежских саамов российские оленеводы могут научиться современным технологиям: в частности, использованию космических технологий для контроля за миграцией животных, комплексной переработке и использованию сырья.

На семинаре принял участие президент Университета Арктики Ларс Куллеруд. Участники встречи обсудили стандарты профессиональной подготовки оленеводов, практический опыт обучения молодежи двух стран и договорились об учреждении программы мобильности для обмена опытом, студентами и экспертами.

По данным ТАСС, университет Арктики —сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки о Севере и на Севере. В России действуют два административных офиса Университета Арктики: Исследовательский офис в Архангельске и Русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске. Штаб-квартира находится в Рованиеми (Финляндия).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!