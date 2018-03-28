Ко Дню Оленевода тундровики получат вещи от жителей Ноябрьска

Ямал Регион / YouTube

Жители и общественники Ноябрьска собрали для ямальских кочевников более ста мешков с детскими вещами, мужской и женской одеждой, игрушками, посудой и другими полезными в быту вещами, сообщает «Ямал-Регион».

Грузовик с социальным грузом доедет в Тазовский район ко Дню Оленевода, который начинает здесь позднее всех — с конца марта — и длится до середины апреля. Сюда обычно съезжаются все районные тундровики, отмечает телеканал. Треть привезенных вещей останется в Тазовском, остальное отправят в Антипаюту и Гыду.

Акция назвали «Доброе сердце». Общественники планируют проводить ее каждую весну.

Из-за глобального потепления жизнь кочевников усложнилась. Из-за позднего наступления холодов возникают дополнительные сложности, например, с доставкой продуктов и доступом к медицинской помощи.

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