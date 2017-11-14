Коренные северяне рассказали о бытовых проблемах из-за глобального потепления

Глобальное потепление все отчетливее влияет на жизнь коренных жителей Крайнего Севера: саамов, хантов, ненцев, зырян. Представители этих народов рассказали ученым о возникающих у них бытовых проблемах. Об этом сообщили «Интерфакс» в Томском госуниверситете (ТГУ) во вторник, 14 ноября.

Из-за отсроченного наступления холодов позднее устанавливаются зимние дороги, пути миграции оленей и переправы. «Это влечет за собой дополнительные сложности с доставкой продуктов, доступом к медицинской помощи и другие», — пояснили в ТГУ.

Олени кочевников чаще травмируются на недостаточно промерзшей почве, но вынуждены двигаться в поисках пищи в любых условиях.

Изменение климата также привело к снижению количества гнуса и питающейся от него рыбы. Из-за этого уменьшается улов и в рационе тундровиков становится все больше непривычной для них городской пищи.

В ТГУ отмечают, что общение ученых с жителями Арктического региона позволяет первым получать ценную информацию, а вторым — разъяснения о происходящих на планете климатических изменениях.

