Семьям ямальских кочевников раздадут спутниковые телефоны

Власти Ямала закупят спутниковые телефоны для семей местных тундровиков, сообщает в среду, 1 ноября, «Ямал-Регион» со ссылкой на директора регионального департамента информационных технологий и связи Олега Ефремова.

По его словам, таким образом спасательные службы смогут отслеживать местонахождение кочевников в случае чрезвычайной ситуации. «Задачу мы себе поставили несколько шире: не просто получить информацию о том, что случилось, где, на каком-то стойбище, а получить точную координату. Потому что они каждый день движутся, и при помощи вот этих терминалов мы эту задачу решаем сейчас. Ставиться задача расширить: не просто в каждую бригаду, но и постараться для каждой семьи», — пояснил чиновник.

По данным «Регион89.рф», к июлю этого года ямальские оленеводы были обеспечены 600 спутниковыми телефонами с оплаченным годовым тарифом. Из них 457 подключены к региональной системе спутникового мониторинга. Благодаря устройству можно определить местоположение кочевников. Также у телефона есть тревожная кнопка, при нажатии которой информация о геопозиции человека поступает сотрудникам МЧС. За первые шесть месяцев 2017 года тундровики воспользовались устройством более 200 раз.