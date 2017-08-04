В НАО появился первые «почетные оленеводы»

Двое жителей Ненецкого автономного округа стали обладателями звания «почетный оленевод», введенного в этом году на территории региона, сообщается на сайте региональной администрации.

«Федор Белугин из Индиги, посвятивший оленеводству 46 лет жизни, получил награду на праздновании Дня Оленя накануне, 3 августа. Митрофан Семяшкин из Ненецкой АПК, также отдавший отрасли полвека жизни, будет награжден завтра, 5 августа, на празднике в селе Коткино», — отмечено в тексте.

Белугина и Семяшкина наградили за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в увеличении поголовья оленей.

День Оленя отмечается ежегодно, 1 августа. К празднику, в этому году, также впервые были вручены звания «почетных чумработниц». «Среди хранительниц тундрового очага первыми его удостоены хозяйки Канинской тундры Светлана Ануфриева и Надежда Ванюта», — рассказали в правительстве НАО.