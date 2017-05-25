На форуме ООН предложили распространить опыт НАО по медобследованию тундровиков

Председатель форума ООН по вопросам коренных народов Мариам Уоллет Мед Абубакрин предложила распространить опыт медобследования тундровиков в Ненецком автономном округе на все аналогичные труднодоступные территории в мире. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

За время существования, с 2008 года, медицинский проект «Красный чум» в НАО, затронул около пяти тысяч человек. «Благодаря проекту в первую очередь оленеводы и члены их семей получают квалифицированную медицинскую помощь и проходят полноценную диспансеризацию», — отмечено в тексте.

Суть «Красного чума» в том, что в каждый отдаленный поселок на 10 дней вылетает «медотряд», в составе которого: терапевт, хирург-травматолог, эндокринолог, невролог, педиатр, офтальмолог, дерматовенеролог, отоларинголог, психиатр-нарколог, стоматолог, гинеколог, врач УЗИ и врач клинической лабораторной диагностики. Кроме врачей-специалистов к пациентам доставляется все необходимое оборудование.