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18:55, 5 августа 2026Авто

Три «портала в бездну» открылись в центре российского города

Amur Mash: Три глубоких провала образовались на дороге в центре Хабаровска
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Сразу несколько «порталов в бездну» открылись на дороге в центре Хабаровска. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет об оживленной улице Комсомольской, расположенной недалеко от набережной и правительственного Дома приемов — там на дороге образовались три глубоких провала.

Отмечается, что сотрудники коммунальных служб практически никак не огородили ямы. Так, одна из них отмечена флагом, в другую брошены доски, а третья не имеет никаких обозначений.

Автомобилистов призвали к осторожности, чтобы не разбить машину о препятствия.

Ранее в Ярославле из-за ливней внезапно провалилась дорога.

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