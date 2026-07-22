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18:45, 22 июля 2026 (обновлено: 19:10, 22 июля 2026)Экономика

Дорога внезапно провалилась в российском городе

В Ярославле на дороге образовалась огромная дыра из-за ливней
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Klochkov SCS / Shutterstock / Fotodom

В Ярославле внезапно провалилась дорога из-за ливня. О происшествии в российском городе сообщает Telegram-канал 76.ru.

Инцидент произошел на пересечении улиц Чехова и Угличской в Ленинском районе. На проезжей части образовалась огромная дыра в дорожном покрытии. На кадрах видно, как яму обставили дорожными конусами.

Мэр Артем Молчанов уточнил, что дорога провалилась из-за ливня, который обрушился на город в ночь на 22 июля. «В результате подмыва грунта асфальтобетонное покрытие просело. В данный момент специалисты организации "Ремонт и Обслуживание Гидросистем" уже приступили к ремонтно-восстановительным работам», — сообщил чиновник.

Сначала специалисты отремонтируют трубопровод, затем засыплют котлован, уплотнят грунт и восстановят дорожное покрытие.

Ранее асфальт начал размягчаться и таять после обильных ливней в Екатеринбурге. На снятых очевидцами кадрах видно, как дорожное покрытие провалилось и образовалась яма. Аналогичная ситуация произошла и с плиткой рядом с жилым комплексом.

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