В НАО увеличат вознаграждение приемным родителям на 20 процентов

Вознаграждение приемным родителям за заботу над детьми в Ненецком автономном округе увеличат на 20 процентов с января 2017 года. Об этом говорится на сайте региональной администрации.

Таким образом, размер выплат составит 12 400 рублей.

«Увеличение вознаграждения стало возможным в результате приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами, а также приостановлении дублирующих мер соцподдержки для данной категории граждан», — отмечено в тексте. Среди таких дублирующих мер названа компенсация платы за домашний телефон.

Также отменена субсидия на покупку жилья, так как о нормативам приемная семья должна иметь жилье уже на момент принятия ребенка. До настоящего времени на практике происходили случаи, когда семья, покупавшая квартиру с помощью госсубсидии, расторгали договор. В результате, ребенок возвращался в приют, а жилье оставалось у приемных родителей.

Субсидии на покупку машины теперь будут получать только семьи с пятью и более детьми, в том числе хотя бы одним приемным.

Получать 50-процентную скидку на квартоплату, текущий ремонт жилья и покупку товаров длительного пользования, будут получать люди, берущие детей на воспитание из социальных учреждений НАО.