Школьный вертолет в НАО начал развозить детей тундровиков на каникулы

В Ненецком автономном округе школьный вертолет начал развозить детей тундровиков, обучающихся в Нарьян-Маре, на новогодние каникулы, говорится на сайте администрации региона.

«Всего запланировано шесть рейсов в 13 отдаленных поселений региона», — отмечено в тексте. Первый был выпорнен в среду, 21 декабря. Таким способом домой доставят 130 школьников.

Обратно на учебу дети отправятся 11 января.

Организация таких перелетов обходится местным властям в 25 миллионов рублей ежегодно. «Новый год — семейный праздник, важно, чтобы дети встретили его в кругу родных, — подчеркивает губернатор Игорь Кошин. — Развитие округа напрямую связано с тем, насколько успешно мы будем совмещать современные знания и технологии с сохранением традиционного образа жизни северян».