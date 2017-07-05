Жеребьевку разрешений на добычу лося в НАО будут транслировать в онлайн режиме

В Ненецком автономном округе впервые проведут жеребьевку разрешений на добычу лося. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

«Процедуру сделают максимально публичной – в специальную комиссию включили представителей общественности, жеребьевка будет транслироваться онлайн», — отмечено в тексте.

Распределять разрешения будут в пятницу, 7 июля, в кинозале Дворца культуры «Арктика». Чиновникам поступило 309 заявок от желающих принять участие в жеребьевке. Отдельно будут рассматриваться заявки на добычу молодых и взрослых особей.

Сезон охоты на лося начинается в НАО с 1 октября.