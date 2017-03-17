В ЯНАО предлагают легализовать рынок кровавых оленьих рогов

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предлагают легализовать рынок оленьих пантов (наполненных кровью рогов), сообщил первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников на IV Съезде оленеводов России, проходящем в Якутии. Его цитирует ТАСС.

«В России на данный момент отсутствует порядок выдачи разрешений на переработку пантов и эндокринного ферментного сырья. Также нет необходимых ГОСТов, в результате существует нелегитимный и неконтролируемый рынок», — рассказал Ситников. По его словам, ценное сырье продается стихийно, и государственные бюджеты различных уровней теряют доходы в виде налогов. Ситников предложил упорядочить оборот и разработать меры госрегулирования оборота пантов.

По словам Ситникова, часть продукции уходит на экспорт. «Из пантов готовят лекарственное сырье, которое пользуется спросом. Введение разрешительной системы на заготовку и реализацию пантов позволит взять под контроль объемы вывозимой из России продукции», — добавил чиновник.

В северных регионах России оленеводство и добыча пантов традиционно развиты. В 2016 году Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) впервые официально экспортировал в Китай рога оленей. Сумма поставок составила один миллион долларов.