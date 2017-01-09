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В НАО приступили к формированию нового состава региональной Общественной палаты

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В Ненецком автономном округе приступили к формированию нового состава региональной Общественной палаты. ​Как сообщили в региональном правительстве, о начале соответствующей процедуры объявило Собрание депутатов НАО.

В соответствии с региональным законом, в новый состав палаты войдет 21 представитель некоммерческих организаций. По семь из них утвердят губернатор и окружное Собрание депутатов, еще семь человек путем голосования выберут уже утвержденные члены палаты.

Прием документов от некоммерческих организаций региона уже начат и продлится до 1 февраля 2017 года. На основе предложений НКО губернатор утвердит список кандидатов, из которого впоследствии будет сформирован новый состав палаты.

Срок полномочий нового состава Общественной палаты составит 3 года.

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