В НАО приступили к формированию нового состава региональной Общественной палаты

В Ненецком автономном округе приступили к формированию нового состава региональной Общественной палаты. ​Как сообщили в региональном правительстве, о начале соответствующей процедуры объявило Собрание депутатов НАО.

В соответствии с региональным законом, в новый состав палаты войдет 21 представитель некоммерческих организаций. По семь из них утвердят губернатор и окружное Собрание депутатов, еще семь человек путем голосования выберут уже утвержденные члены палаты.

Прием документов от некоммерческих организаций региона уже начат и продлится до 1 февраля 2017 года. На основе предложений НКО губернатор утвердит список кандидатов, из которого впоследствии будет сформирован новый состав палаты.

Срок полномочий нового состава Общественной палаты составит 3 года.