В ЯНАО открыли две кочевые детсадовские группы

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа появились две кочевые группы для занятий с детьми оленеводов дошкольного возраста. Об этом рассказали ТАСС в правительстве ЯНАО.

Занятия проходят по специальной программе и в игровой форме. Кроме прочего, малышей знакомят со русскими и ненецкими народными сказками. «Опыт предшкольной подготовки показывает, что такие дети легче адаптируются к новым условиям жизни в школе-интернате, проявляют мотивацию к учению уже в первые месяцы школьной жизни», — отмечают в администрации.

Ямал стал пилотным регионом по внедрению подобной формы образования. Здесь уже работают 17 кочевых детсадов и пять школ, в которых занимаются, в общей сложности, более 200 детей. Учителя либо приезжают в чумы несколько раз в неделю или постоянно проживают вместе с оленеводами и передвигаются вместе с ними по тундре.