Домашние олени на Таймыре получат ошейники с ГЛОНАСС

На Таймыре стада домашних оленей получат ошейники с датчиками системы ГЛОНАСС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Эксперимент по внедрению устройств будет проводиться в оленеводческих хозяйствах Таймыра. «Есть много проектов, когда ошейники надевали на диких оленей для наблюдения за маршрутами миграций, но с домашними это будет впервые», — пояснили в региональном кабмине.

Оленевод Григорий Тоги объяснил, что при помощи ошейников станет проще отыскать оленей, которые убегают в тундру, испугавшись волков.

За последнее десятилетие поголовье оленей на Таймыре выросло в 2,5 раза. Сейчас их около 110 тысяч особей.

26 апреле глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин рассказал, что в течение года регион посетят более 170 ветеринаров из других регионов страны для вакцинации северных оленей от сибирской язвы. По его словам, специалисты привьют все поголовье оленей ЯНАО, то есть более 730 тысяч животных.