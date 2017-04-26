Ямальские ветеринары привлекут коллег из других регионов для вакцинации оленей

Уральские и сибирские ветеринары помогут ямальских коллегам в вакцинации поголовья северных оленей от сибирской язвы. Всего будет приглашено 170 специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

«Помимо мобилизации работников подразделений ветеринарной службы округа, к процессу планируется привлечь ветеринаров сельхозпредприятий, людей, живущих в поселках и обладающих необходимым образованием, а также небольшое количество приезжих работников из соседних регионов», — цитирует пресс-служба руководителя ветеринарной службы региона Андрея Листишенко.

В 2017 году от сибирской язвы привьют все поголовье оленей, то есть более 730 тысяч животных. При этом учитывается и отел — рождение новых оленей. В регионе припасено 900 тысяч доз вакцин, этого количества должно хватить на всех, уточняют в пресс-службе.

В 2016 году власти ЯНАО помогли восстановить утраченное имущество и жилье представителям коренных северных народов региона, которым пришлось оставить свои оленьи стада и чумы в очаге сибирской язвы летом 2016 года.