Ямальским кочевникам восстановили чумы и стада после вспышки сибирской чумы

Представителям коренных северных народов ЯНАО, которым пришлось оставить свои оленьи стада и чумы в очаге сибирской язвы летом 2016 года, помогли восстановить утраченное имущество и жилье, передает «Комсомольская правда на Ямале».

Семейные реликвии тундровиков, передающиеся из поколения в поколение, удалось сохранить путем специальной санобработки.

В ходе трагических событий минувшего лета, по данным издания, 45 семей кочевников потеряли более 2400 оленей. На восстановление утраченной популяции животных региональные власти выделили субсидию в размере 36 миллионов рублей.

Еще 65 миллионов, на которые приобрели строительные материалы, предметы быта, одежду, медикаменты и мобильные электростанции, были собраны жителями Ямало-Ненецкого округа и переданы через благотворительный фонд.

25 июля в Ямальском районе округа ввели карантин из-за вспышки сибирской язвы. В Салехардскую окружную больницу с подозрением на это инфекционное заболевание госпитализировали 90 человек. У двух десятков из них диагноз подтвердился.

Причиной вспышки назвали аномально высокую для региона температура. Инфекция унесла жизнь 12-летнего мальчика, сообщалось также о гибели его бабушки. 2 августа очаг заболевания локализовали. Для ликвидации последствий заражения привлекли специальные подразделения Минобороны.