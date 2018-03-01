Кочевникам Ямала предложили бесплатно проверить здоровье

Оленеводы-кочевники смогут бесплатно проверить свое здоровье в Надыме в дни проведения XXIII Открытых традиционных соревнований оленеводов на Кубок губернатора округа, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Диагностика для жителей тундры пройдет 3 и 4 марта в Детской школе искусств № 1. На «островке здоровья» будут работать врачи-специалисты Надымской центральной районной больницы: терапевт, педиатр, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, травматолог.

На бульваре Стрижова разместят передвижной флюорографический кабинет, где можно будет пройти исследования крови, УЗИ, ЭКГ и сделать флюорографические обследования. Для женщин запланирован мастер-класс по уходу за новорожденными.

Кроме того, на площади у бульвара Стрижова окружной Центр медицинской профилактики организует мобильный диагностический пункт «Будь здоров, тундровик!», где для всех желающих проведут обследование работы сердца, дыхания и уровень артериального давления, показатели общего холестерина и глюкозы крови.

Отмечается, что по результатам обследований будут даны рекомендации по профилактике болезней.

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