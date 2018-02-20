Жители Ямала начали отдавать предпочтение местным продуктам

На Ямале выросла обеспеченность населения местной продукцией. К такому выводу пришли в правительстве региона, подводя результаты стратегии продовольственной безопасности за прошлый год, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

По итогам 2017 года на одного жителя региона пришлось 19,4 килограммов местной рыбы в год (средняя рекомендуемая Министерством здравоохранения России норма потребления этого продукта составляет 22 килограммов) — в округе добыто 10,4 тысяч тонн рыбы.

Производство мяса скота и птицы в ямальских хозяйствах всех категорий превысило 8 тысяч тонн в живом весе, что на тысячу тонн больше, чем в 2016 году, отметили в правительстве региона. Годовой объем потребления мясной продукции местного производства на одного жителя округа составил 15 килограммов, что на 2 килограммов больше, чем в прошлом году. Основной рост производства мяса произошел в округе за счет увеличения объема заготовок оленины, который к уровню 2016 года составил 200 тонн в убойном весе, пояснили власти Ямала.

Они добавили, что по объективным причинам ямальцы далеки от потребления местной молочной продукции: регион производит 4 килограмма на жителя в год при норме 325 килограммов — производство молока на Ямале преимущественно ориентировано на соцсферу.

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