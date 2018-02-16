«Наглый песец» вернулся к рыбаку с Ямала за рыбой и привел лису

Песец, который стал известен в YouTube благодаря выпрашиванию мойвы у рыбаков на Ямале в городе Муравленко, снова вернулся за рыбой и на этот раз не один, а с лисой. Ролик на своем YouTube-канале опубликовал пользователь Ильдар Биктимиров.

Месяц назад мужчина уже публиковал ролик, в котором зверь пытался вытащить из лунки мойву, несмотря на возражения рыбака. В итоге мужчина все-таки уступил настойчивости песца, которого называл «наглым пушистиком».

В этот раз Биктимиров сам предложил ему рыбу.

«Дружок, ты в курсе, что ты стал звездой YouTube?», — спросил у песца рыбак. Он рассказал, что взял два мешка рыбы, чтобы откармливать Пушка. «А то все беспокоятся, звезда наша голодная», — сказал он.

Биктимиров покормил и лисицу, хотя последняя побоялась подходить слишком близко. Песец же даже попытался залезть на снегоход рыбака.

