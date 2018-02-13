Ямальцы победили собственную инертность

На Ямале преодолели инертность людей и начали экономить бумагу, сообщили в правительстве республики «Комсомольской правде». Там отметили, что совершенствование системы электронного документооборота повышает эффективность работы чиновников.

«Мы преодолели инертность людей», — заявил заместитель руководителя аппарата губернатора Ямало-Ненецкого авнономного округа, начальник управления документационного обеспечения Юрий Кулаков в городе Лабытнанги в ходе VIII ежегодной окружной методико-практической конференции «Система электронного документооборота как инструмент межведомственного регионального взаимодействия».

По его словам, если раньше «приходилось заставлять использовать новые технологии», то теперь уже сами жители республики заставляют чиновников совершенствоваться.

Отмечается, что в системе электронного документооборота в округе работает около 5 тысяч человек, обрабатывающих в течение года порядка 2,5 миллиона документов.