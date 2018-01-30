Ямальцы научили москвичей воспитывать казачью молодежь

Жители Ямала рассказали о методах сохранения казачьей культуры в арктическом регионе, приняв участие на Международных рождественских образовательных чтениях в Москве, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

По данным издания, директор Центра развития внешних связей округа Лариса Евдокимова выступила на заседании диалог-клуба «Дороги отцов – пути сыновей: преемственность воспитания на примере православных казачьих святых и святынь в системе непрерывного образования казаков», где поведала об опыте духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи.

Так, по ее словам, на базе Центра развития внешних связей был создан отдел по развитию казачества, деятельность которого направлена на сохранение казачьих традиций и приобщение молодых людей к культурному наследию. Открытие и завершение пленарного заседания по нравственным ценностям казачества провел ямальский ансамбль казачьей песни «Багатица» из поселка Ханымей (Пуровский район).

Отмечается, что в чтениях приняли участие свыше 15 тысяч делегатов из всех регионов России, а также представители Беларуси, Греции, Латвии, Великобритании, Германии, Канады и других стран.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!